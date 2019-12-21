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Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu! Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar'da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alınmıştı. Tebligatın dün akşam saatlerinde faytonculara ulaşmasıyla faytonlar durdurulmuş, atlar ahırlara çekilmişti. Faytonları durdurma kararı sonrası Büyükada sokaklarında ellerinde valizlerle yürüyen ziyaretçiler dikkat çekti. Adaları ziyaret edenler yürüyerek geziyor. Kimi ziyaretçiler ise kiraladıkları bisikletlerle dolaşıyor.

Büyükada'yı ziyaret eden ve kaldığı otelden iskeleye elindeki valizle yürüyen Vedat Kamacı, "Faytona birkaç sefer bindik. Büyükada'ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli. Bir an önce gelmeli" şeklinde konuştu.

"FAYTONA İHTİYAÇ YOK"

Büyükada'yı ziyaret eden Hakan Özkan, faytonların 3 ay süre boyunca durdurulması kararı için, "Dört gündür falan buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Gerek yok zaten. Hayvanlar çok bakımsızdı. Bunları görüyorduk. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç" diye konuştu.

"HER TARAFIN ADİL ŞEKİLDE BU İŞTEN MUTLU OLMASI LAZIM"

Büyükada'da yaşayan otel sahibi Birsen Pekin, "Bugün 1, 2 tane Ruam nedeniyle iptaller oldu. Çünkü basında çok fazla Ruam salgını olduğu, adanın karantinada olduğu yazıyor. Fakat bilmedikleri şöyle bir şey var; 50, 60 senedir ada zaten böyle. Her sene Ruam nedeniyle hayvanlar ölüyor. Her tarafın adil şekilde bu işten mutlu olması lazım. Tamam faytonlar kaldırıldı. Evet hayvanlar telef oluyor. Hayvanlara iyi bakılmıyor. Bir soru sormamız lazım. Hayvanlar bu hale gelene kadar yerel yönetimler ne yapıyordu? İkincisi insanların paralarını verme zorundasınız, herkesin çocuğu var. İnsani tarafı ve hayvan tarafı var. Herkes mutlu olacak bu işten" diye konuştu.

"MİSAFİRLERİMİZİ ALTERNATİF OLARAK BİSİKLETLERE BİNDİRDİK"

Turistlerle birlikte Büyükada'ya gelen Rehber Mehmet Fehmi Yaşar, "Biz adaya geldiğimiz zaman en çok sattığımız turlardan bir tanesi fayton turu. Sırf onun için geliyoruz. Dün olan olaylardan dolayı iptal etmişler. Biz de misafirlerimizi alternatif olarak bisikletlere bindirdik. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulurlar. Sanırım elektrikli faytonlar çıkacak. Onlar da bu işi çözer" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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büyükada Adalar fayton bisiklet ruam hastalığı

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