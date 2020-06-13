Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda, Adalar'da faytona sürülen atlar ruam hastalığı sebebiyle tartışma konusu olmuş ve atların faytona sürülmesine son verilerek elektrikli faytonların Adalar'da kullanılacağı açıklandı. Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. Şu an Büyükada'da bir park alanında 5 adet 14 kişilik, 12 adet 4 kişilik aracın bulunduğu görüldü. Bu akşam itibariyle araç sayısının toplam 30 olacağı da öğrenildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANIMI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Büyükada'da 40 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 20 adet gezi amaçlı elektrikli araç, Heybeliada’da 10 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 10 adet gezi amaçlı araç, Burgazadası’nda 5 adet toplu taşımacılık amaçlı, Kınalıada’da 5 adet toplu toplu taşımacılık amaçlı elektrikli araçların kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca Büyükada’da toplu taşımacılıkta kullanılacak olan elektrikli araçlar için yol şeritlerinin çizildiği ve trafik levhalarının konulduğu görüldü.