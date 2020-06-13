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Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 22:23 | Son Güncelleme

Adalar'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. 4 kişilik ile 14 kişilik iki model araçtan Büyükada'da toplamda 60 adet olması bekleniyor. Cuma günü gerçekleştirilecek açılışın ardından elektrikli araçların kullanımının başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda, Adalar'da faytona sürülen atlar ruam hastalığı sebebiyle tartışma konusu olmuş ve atların faytona sürülmesine son verilerek elektrikli faytonların Adalar'da kullanılacağı açıklandı. Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. Şu an Büyükada'da bir park alanında 5 adet 14 kişilik, 12 adet 4 kişilik aracın bulunduğu görüldü. Bu akşam itibariyle araç sayısının toplam 30 olacağı da öğrenildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANIMI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Büyükada'da 40 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 20 adet gezi amaçlı elektrikli araç, Heybeliada’da 10 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 10 adet gezi amaçlı araç, Burgazadası’nda 5 adet toplu taşımacılık amaçlı, Kınalıada’da 5 adet toplu toplu taşımacılık amaçlı elektrikli araçların kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca Büyükada’da toplu taşımacılıkta kullanılacak olan elektrikli araçlar için yol şeritlerinin çizildiği ve trafik levhalarının konulduğu görüldü.

Hastane onaylı rapor ile alınan akülü araçlar haricinde, bireysel akülü araç kullanımının kademeli bir şekilde azaltılarak 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren yasaklanacağı edinilen bilgiler arasında. Toplu ulaşım amacıyla belirlenen güzergahlarda çalışacak elektrikli araçların İstanbul bütünü elektronik bilet entegrasyonuna dahil olacağı öğrenildi.

Büyükada esnaflarından Özcan Doğan, “Teknolojinin gelişmesiyle dünya da değişiyor. Adalar için de böyle bir çalışma oldu. Faytonun yeri tabii ki de tartışılmaz. Fayton bir kere nostalji, bir tarih, bir kültür demek. Teknoloji ilerledikçe akülü araçlar ve minibüsler geldi. Bunlar da söylendiği kadarıyla İstanbul kart ile çalışacakmış. Ada halkının yarısı bunu onaylarken, bazıları da eskiyi özlüyor. Fakat olanla ölene çare yok. Adada yuvarlak şekilde ring halinde çalışacaklar. Beşer dakika arayla hizmet verecekler. Özel binmek isteyen turistler için taksi modeli geliştirmişler, onlar da güzel. İsteyen kartını basıp geçecek, isteyen parasıyla taksi modeline binecek. Ara sokaklarda durak yok, ana arterlerde var. Ana arterlerde düz şekilde devam edecekler” diye konuştu.

(İHA)

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