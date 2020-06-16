HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalar'da yeni dönem! Elektrikli araçların deneme sürüşleri başladı

Adalar'da yeni dönem! Elektrikli araçların deneme sürüşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Adalar'da faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların deneme sürüşlerine başlandı.

Adalar'da yeni dönem! Elektrikli araçların deneme sürüşleri başladı

Adalar'ın simgesi haline gelen faytonlar yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı geçtiğimiz günlerde Büyükada'ya getirilmişti. Getirilen elektrikli araçların deneme sürüşlerine başlandı.

HAFTAYA HİZMETE GİRECEKLER

Deneme sürüşünün başlaması ile birlikte yeni araçlar ilk kez Adalar sokaklarında görüldü. 4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda elektrikli araçların gideceği yollarda ki alanlar mavi şeritler ile boyanmış ve yolcuların bineceği duraklar hazırlanmıştı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdiYabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Diğer Haberler
AFAD açıkladı: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

AFAD açıkladı: Depremden etkilenen 22 vatandaş taburcu edildi

Boyları 2 metreyi aşıyor! Vatandaşlar tedirgin

Vatandaşlar tedirgin! Yetkililer uyardı

Bakan Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın

'Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın'

Van'da sopalı ve tabureli kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Van'da sopalı ve tabureli kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Avcılar'da yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir? İşte Aktaş'ın başarılarla dolu uyuşturucu ve terörle mücadelesi

Aktaş'ın başarılarla dolu uyuşturucu ve terörle mücadelesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.