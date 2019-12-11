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Adalar fayton raporunun sonucunu bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

TARİHİ doğasıyla insana huzur veren ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Adalar'da faytonların kaldırılması tartışması sıcaklığını korurken, ahırların bulunduğu bölgenin bakımsızlığı da devam ediyor.

Semih ÇALIŞKAN - Uğur CAN- Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) TARİHİ doğasıyla insana huzur veren ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Adalar'da faytonların kaldırılması tartışması sıcaklığını korurken, ahırların bulunduğu bölgenin bakımsızlığı da devam ediyor.

Daha önce pek çok kez hayvanseverler Adalar'da faytonların kaldırılması için imza kampanyaları düzenlemişti. Geçen haftalarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Adalar Ulaşım Çalıştayı’ sonucuna göre bir rapor hazırlandı. Buna göre faytonların kaldırılması durumunda Adalara elektrikli araçların getirilmesi planlanıyor. Bu konuda kesin karar henüz verilmedi. Önümüzdeki sene kararın netleşeceği belirtilirken, yaz dönemi öncesi yeni sistemin başlayabileceği belirtiliyor. Faytonların kalkması kararı alınırsa, yerine elektrikli araçların getirileceği öğrenildi.

FAYTONCULAR HAZIRLADIKLARI RAPORU BELEDİYEYE SUNDU

Adalarda faaliyet gösteren faytoncular belediye tarafından hazırlanan rapora tepkili. O rapora karşılık İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası da bir rapor hazırladı. İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı Hıdır Ünal, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Henüz bir gelişme yok, çalışmaların devam ettiğini duyuyorum. Adalar'da yapılan çalıştay sonucunun çok hoşumuza gittiğini söyleyemeyiz. Örneğin iç ulaşıma elektrikli araç tasarlanmış. Fayton nostaljisi kaybolmasın, diye 30, 40 tane lunapark tarafına bırakılacağı söylenmiş. Ancak Adalar sadece yerli misafirleri değil yabancı misafirleri de ağırlıyor. Bazen 300, 500 kişi getiren motorlar var. Onların çok dikkate alındığını söyleyemem. Onlar dikkate alınmamış. Bu nedenle Adalar turizmi yaralanır" şeklinde konuştu.

"BEN BU İŞİ YASAKLIYORUM DEMEKLE BU İŞ OLMUYOR"

"Çalıştay raporları çok hoşumuza gitmediği için İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası olarak çok ciddi bir çalışma yaptık" diyen Hıdır Ünal, şöyle devam etti:

"O raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Eğer bizim dediğimiz rapor dikkate alınırsa gerçekten tüm hayvanseverler, Adalılar, yerli, yabancı misafirler ve faytoncular mutlu olacak. Faytoncuların mağdur edilmemesi gerekiyor. Faytoncunun hayatını devam ettirebilecek bir proje olması lazım. Ben bu işi yasaklıyorum, demekle bu iş olmuyor. Aynı zamanda sosyal yıkıma sebep olmamak gerekiyor. Adaya gelecek elektrikli araçların türü, verimli olup olmadığı bilinmiyor. Bu sürdürülebilir bir şey midir? Bütün bunları bilmiyoruz. Bilebilmemiz için masaya oturup konuşmamız gerekiyor."

ATLARIN BULUNDUĞU AHIRLAR BAKIMSIZ

Adalar'da faytonların kaldırılması tartışılırken bir taraftan da ahırların bulunduğu bölgenin bakımsızlığı dikkat çekiyor. Fayton sahibi Emrah Dursun, "Ahırlar konusunu biz de yıllardır dile getiriyor ve talep ediyoruz. Bu atlar yıllardır orada. Maalesef birçok çalışan da oralarda kalmak zorunda kalıyor. Veteriner eksikliği var. At hastanesi eksikliği var. Biz de şu an devam eden çalışmaları bekliyoruz. Bizim mağdur edilmememiz gerekiyor" diye konuştu.

VATANDAŞ FAYTONLAR KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Adalar'da faytonların kaldırılmasını gerektiğini söyleyenler olduğu gibi faytonların kaldırılmaması gerektiğini ifade edenler de var. Volkan Kapucu, "Aslında faytonlar güzel, nostalji yaşatıyor. Ancak atların bakımı çok önemli. Atların bakımı yapılıyorsa eğer sağlık yönünden bir sıkıntısı yoksa olabilir. Faytona daha önce bindim ama ben daha çok bisiklet tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

"BAKIM DA YAPILSA ATLAR İÇİN ZOR BİR DURUM"

Adalar'ı ziyaret eden Tuğba Kapucu ise faytonların kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Tuğba Kapucu, "Bence kaldırılmalı. Yaz, kış böyle. Ben atlara üzülüyorum. Bakım da yapılsa atlar için zor bir durum. Bence bisiklet en sağlıklısı. Şimdiye kadar kaldırılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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