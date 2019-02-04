Adalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecek

İSTANBUL, (DHA) - Adalar’ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Bir anne olarak çocuğumun nasıl bir ilçede büyümesini istediğimi düşünüp projelerimi bu doğrultuda belirliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum" dedi.

Adalar'da doğup büyümüş olmasının kendisi için çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Çocukluğumun Adalar'ını özlüyorum. Aslında tüm Adalılar özlüyor. Geçmişteki güzel Adalar'ı yeniden yaşayıp yaşatabilmek için aday oldum. Adalar’ı geleceğe taşımak, hayranlıkla izlenecek bir Adalar görmek için hangi adımların atılması gerektiğini biliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum. Dolayısıyla çözüm oluşturmak da daha kolay oluyor. Ada çocuğu olmam sebebiyle halkın beklentisi yüksek. Oluşturduğumuz sinerjiyle bu beklentiyi karşılayacağız. Adalar her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

"TURİZM ÖNEMLİ AMA ADALAR’DA YAŞAYAN İNSANLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR"