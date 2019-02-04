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Adalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Adalar’ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Bir anne olarak çocuğumun nasıl bir ilçede büyümesini istediğimi düşünüp projelerimi bu doğrultuda belirliyorum.

Adalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecek

İSTANBUL, (DHA) - Adalar’ın yerlisi olan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Bir anne olarak çocuğumun nasıl bir ilçede büyümesini istediğimi düşünüp projelerimi bu doğrultuda belirliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum" dedi.

Adalar'da doğup büyümüş olmasının kendisi için çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Çocukluğumun Adalar'ını özlüyorum. Aslında tüm Adalılar özlüyor. Geçmişteki güzel Adalar'ı yeniden yaşayıp yaşatabilmek için aday oldum. Adalar’ı geleceğe taşımak, hayranlıkla izlenecek bir Adalar görmek için hangi adımların atılması gerektiğini biliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum. Dolayısıyla çözüm oluşturmak da daha kolay oluyor. Ada çocuğu olmam sebebiyle halkın beklentisi yüksek. Oluşturduğumuz sinerjiyle bu beklentiyi karşılayacağız. Adalar her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

"TURİZM ÖNEMLİ AMA ADALAR’DA YAŞAYAN İNSANLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Turizmin Adalar için çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Vural, “Daha kaliteli turistik hizmet verilmesini sağlamak tabii ki önemli. Bizim dikkat edeceğimiz husus, burada yaşayan insanların bu karmaşadan etkilenmemesini sağlamak, özel alanlarını muhafaza etmek. Dışarıdan bir göz bunu anlayamaz fakat yerel halkın bu konuda belirgin bir şikâyeti var. Biz de tabi ki bunu dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

"ADALAR'I GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Her ilçenin kendine has özellikleri ve buna bağlı olarak da farklı dinamikleri olduğunu söyleyen Vural, “Hizmet anlayışımızda ayrımcılık yapmak asla olmaz. Her zaman vatandaşının yanında olan bir belediyecilik prensibiyle hareket edeceğiz. Dini, dili, kökeni veya mezhebi ne olursa olsun herkese eşit mesafede olacağız. Kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde yalnızca vatandaşlarımız için kullanacağız. Adaletten ne olursa olsun şaşmayacağız. Özellikle gençlere odaklanacağız. Genç vatandaşlarımızda dokunmadığımız kimse kalmayacak" dedi.

Adalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecekAdalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecekAdalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecekAdalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecek

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