HABER

"Adalar halkının ulaşım derdi bitecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki doğal olmayan at ölümlerinin önüne geçeceğini açıkladı.

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar’daki doğal olmayan at ölümlerinin önüne geçeceğini açıkladı. İBB ile ulaşım planı oluşturduklarını söyleyen Vural, kendisinin de Ada halkı gibi bu duruma tepkili olduğunu dile getirdi.

Adalar’ın hak ettiği muameleyi görmediğini söyleyen Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Çünkü şimdiye kadar AK parti belediyeciliğini görmediler. Ada halkına şu an sunulan hizmet maalesef yok. Adalıların kendi adalarında rahat gezecekleri, piknik yapacakları alanları yok. Kapalı spor salonu yok, gençlerin gidebileceği bir tesis bulunmuyor. Ada halkı adaları seyrediyor, turistler ise keyfini çıkarıyor. Biz önce yerli halka hizmet götüreceğiz. Bu konuda şikâyet ve beklenti çok. Bu sorunları birebir yaşadığım, gördüğüm için rahatlıkla konuşabiliyorum" dedi.

"DOĞAL OLMAYAN AT ÖLÜMLERİ BİTECEK"

Adalar’daki sorunlara da değinen Özlem Öztekin Vural, "Hayvanlara zulüm asla kabul edemeyeceğimiz bir husus. Doğal olmayan at ölümlerinin artmasına burada yaşayan vatandaşlardan biri olarak ben de tepki veriyorum. Yerel halk, faytoncuların bir kısmının atlara muamelelerini ve Adalar'ın yerel halkına hizmet vermek yerine turiste hizmet vermesini eleştiriyor. Bu konuyu, sorunun tüm tarafları açısından çözmek için projemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ulaşım planı oluşturmak için görüşmelerde bulunuyoruz. Projenin çerçevesi belirlendi, detaylar üzerinde çalışmalarımız istişarelerle devam ediyor" diye konuştu.

"ADALAR HALKININ TÜM SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"

Adalar’da istismara açık hiçbir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Adalar’da vatandaşın hayat kalitesini artırıp zaman ve kaynaklarımızı buna ayıracağız. Adalar’ın altyapı sorunu olmayacak, tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ADALARIN TARİHİ YAPISINI BOZMADAN GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Çevresel faktörlere ve mimariye de dikkat çeken Vural, "Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Adalar’ın tarihi yapısını bozmadan gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakacağız. Bugünün ihtiyacına cevap veren, fayda odaklı hizmet anlayışıyla görev yapacağız" dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Kocaoğlu: "PM’den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım"Kocaoğlu: "PM’den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım"
Beştepe'de kabine toplantısıBeştepe'de kabine toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.