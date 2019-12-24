HABER

Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)-ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Adalar'da tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan ruam hastalığına yakalandığı tespit 81 atın 19 Aralık'ta, tahlil sonuçları daha sonra kesinleşen 24 atın da 21 Aralık'ta ilgili mevzuat hükümlerine göre itlaf edilmek zorunda kalındığını söyledi.
Ayhan, ilçede ruam taramasında hastalıklı çıkan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından ve bunun tehlikeye atmaktan Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.
Hiçbir atın ve canlının itlaf edilmek zorunda kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Ayhan, "Adalar'da 1380 atı taradık. Şu ana kadar risk teşkil eden, ruam hastalığı şüphesi ortaya koyanlar tekrar tekrar testten geçirildi. Sonuç 105 atla neticelendi. Kontroller ve denetimler devam ediyor." dedi.

(FOTOĞRAF)

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!
Ceren’in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktıCeren’in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Adalar Kaymakamlığı’ndan Ruam hastalığı tespit edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Sayı 105 oldu! 64 kişi hakkında suç duyurusu

Eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.