Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'nin başvurusuna ret!

Adalar Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, \u0130BB'nin 60 elektrikli ara\u00e7 kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvuruyu Karayollar\u0131 Trafik Kanunu'na uyulmad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle reddetti.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Salg\u0131n\u0131 ancak b\u00f6yle yeneriz' dedi ve s\u0131ralad\u0131...\u0130stanbul'un her il\u00e7esinde operasyon! \u00c7ok say\u0131da g\u00f6zalt\u0131Kurban Bayram\u0131 ikramiyesi erken verilecek mi?