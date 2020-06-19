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  4. Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'nin başvurusuna ret!

Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'nin başvurusuna ret!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'nin başvurusuna ret!

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ayrıntılar birazdan...


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