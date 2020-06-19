HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalar Kaymakamlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Adalar Kaymakamlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu karara ilişkin olarak açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs. uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor." dedi.

Adalar Kaymakamlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Adalar'da faytonların yerini alacak elektrikli araçların tanıtımı ve test sürüşünde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın başvuru reddi ile ilgili olarak "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor. Şubat ayında Adalar'ın bütün yollarını yaya yolu olarak ilan ettik. Bu araçlar da zaten karayolu değil, yaya yolu olarak kullanılan araçlar. Bu araçlarla biz burada insan taşıyacağız. İETT kurumuna ait araçlar. Her şey çok güzel gidiyor." açıklamasını yaptı.

İBB'NİN BAŞVURUSUNA RET!

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Geçtiğimiz günlerde Adalar'da faytonların yerine kullanılması planlanan elektrikli araçların test sürüşleri yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise elektrikli araçların gideceği yollardaki alanlar mavi şeritler ile boyanmış ve yolcuların bineceği duraklar hazırlanmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
İstanbul'un her ilçesinde operasyon! Çok sayıda gözaltıİstanbul'un her ilçesinde operasyon! Çok sayıda gözaltı
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!

En Çok Okunan Haberler

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Diğer Haberler
Güvenlik soruşturması kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

Güvenlik soruşturması kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

Kayınbiraderinin baltayla yaraladığı kadın konuştu

Kayınbiraderinin baltayla yaraladığı kadın konuştu

1 asker şehit: Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Tokat’ta karacalar yaylalara indi

Karacalar yaylalara indi

Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu! Sayı 49'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.