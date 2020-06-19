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  4. Adalar Kaymakanlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Adalar Kaymakanlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu karara ilişkin olarak açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs. uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor." dedi.

Adalar Kaymakanlığı'nın ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Adalar'da faytonların yerini alacak elektrikli araçların tanıtımı ve test sürüşünde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın başvuru reddi ile ilgili olarak "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor. Şubat ayında Adalar'ın bütün yollarını yaya yolu olarak ilan ettik. Bu araçlar da zaten karayolu değil, yaya yolu olarak kullanılan araçlar. Bu araçlarla biz burada insan taşıyacağız. İETT kurumuna ait araçlar. Her şey çok güzel gidiyor." açıklamasını yaptı.

İBB'NİN BAŞVURUSUNA RET!

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Geçtiğimiz günlerde Adalar'da faytonların yerine kullanılması planlanan elektrikli araçların test sürüleri yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise elektrikli araçların gideceği yollardaki alanlar mavi şeritler ile boyanmış ve yolcuların bineceği duraklar hazırlanmıştı.


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