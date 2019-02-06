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Adalar sorunlarını yerli belediye başkan adayıyla çözecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Adalar’ın yerlisi olan Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Bir anne olarak çocuğumun nasıl bir ilçede büyümesini istediğimi düşünüp projelerimi bu doğrultuda belirliyorum.

Adalar’ın yerlisi olan Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Bir anne olarak çocuğumun nasıl bir ilçede büyümesini istediğimi düşünüp projelerimi bu doğrultuda belirliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum” dedi.
Adalar’da doğup büyümüş olmasının kendisi için çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Çocukluğumun Adalar’ını özlüyorum. Aslında tüm Adalılar özlüyor. Geçmişteki güzel Adalar’ı yeniden yaşayıp yaşatabilmek için aday oldum. Adalar’ı geleceğe taşımak, hayranlıkla izlenecek bir Adalar görmek için hangi adımların atılması gerektiğini biliyorum. Adalar’da yaşadığım için her tür sorunu bizzat tecrübe ediyorum. Dolayısıyla çözüm oluşturmak da daha kolay oluyor. Ada çocuğu olmam sebebiyle halkın beklentisi yüksek. Oluşturduğumuz sinerjiyle bu beklentiyi karşılayacağız. Adalar her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.
Turizm önemli ama Adalar’da yaşayan insanları unutmamak gerekiyor
Turizmin Adalar için çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, “Daha kaliteli turistik hizmet verilmesini sağlamak tabii ki önemli. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus, burada yaşayan insanların bu karmaşadan etkilenmemesini sağlamak, özel alanlarını muhafaza etmek. Dışarıdan bir göz bunu anlayamaz fakat yerel halkın bu konuda belirgin bir şikayeti var. Biz de bunu dikkate alacağız tabii ki” yorumunda bulundu.
Adalar’ı gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız
Her ilçenin kendine has özelliklerini ve buna bağlı olarak da farklı dinamikleri olduğunu söyleyen Özlem Öztekin Vural, “Hizmet anlayışımızda ayrımcılık yapmak asla olmaz. Her zaman vatandaşının yanında olan bir belediyecilik prensibiyle hareket edeceğiz. Dini, dili, kökeni veya mezhebi ne olursa olsun herkese eşit mesafede olacağız. Kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde yalnızca vatandaşlarımız için kullanacağız. Adaletten ne olursa olsun şaşmayacağız. Özellikle gençlere odaklanacağız. Genç vatandaşlarımızda dokunmadığımız kimse kalmayacak” dedi.
Özlem Öztekin Vural hakkında:
1978’de İstanbul-Adalar’da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye’lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007’de Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012’de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre’de yeniden İl Yönetim Kurulu’na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018’de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na seçildi. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Ak Parti’den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

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