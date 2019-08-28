"Adalar Ulaşım Çalıştayı" yapıldı

Gülseli KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nce Adalar'daki ulaşım sorunlarını çözmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Sabah başlayan çalıştayda, açılışın ardından "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları tarafların katılımıyla grup çalışmalarında ele alındı.

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı üstlendikleri oturumlara ilişkin bilgi ve önerileri, çalıştayın sonunda katılımcılarla paylaştı.

ADA İÇİ TOPLU ULAŞIM

“Ada İçi Toplu Ulaşım" konusunda çalıştay oturumunda; ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığı belirlendi. Faytonlar üzerine binmiş taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği tespit edildi. Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Özellikle adaların tepe noktalarında insanları taşıyacak daha küçük ölçekli araçların da bu toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi gerektiği konusunda hem fikir sağlandı.