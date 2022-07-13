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Adalar vapurunda panik anları! Polis yaka paça gözaltına aldı, kadın yolcu şikayetçi oldu

13.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Adalar vapurunda tüm yolcuları paniğe sürükleyen bir olay yaşandı. Gece saatlerinde bir kadın ve bir erkek yolcu arasında başlayan sözlü tartışma çok geçmeden kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedildiğini gören diğer yolcular araya girerek durdurmaya çalışınca kavga daha da büyüdü. Bunun üzerine vapur Kadıköy iskelesine yanaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edilirken kavgaya karışanlar yaka paça gözaltına alındı.

Adalar vapurundaki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı! Giderek büyüyen kavganın ortasında vapurdaki bir bebek de kalınca görevliler bebeği korumaya aldı. Kadın yolcu kendisini darbeden saldırgandan şikayetçi oldu. Olayın tüm ayrıntıları ise şu şekilde...

'OTURMA YERİ' TARTIŞMASI

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Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı.

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Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti.

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Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü.

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Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

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KAVGAYA KARIŞANLARIN VAPURDAN İNDİRİLME ANLARI KAMERADA

Kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de, görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı.

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İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı. Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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(DHA)

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vapur
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