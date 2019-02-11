HABER

"Adalar yeni sağlık sistemine kavuşuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Daha önce Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti.

İSTANBUL,(DHA) - Daha önce Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti.

Kendisinin de Adalar'ın yerlisi olduğunu vurgulayarak Adalar halkının dertlerini iyi bildiğini ifade eden Vural, "Adalar’ı hak ettiği gibi yöneteceğiz.Adalar’daki sorunları ben de buranın bir sakini olarak yaşıyorum. Diğer adaylar Marmaris’te gezerken ben de sizin gibi bu sorunlarla yüzleşiyordum" dedi.

Siyasetteki tecrübelerini Ada halkıyla paylaşmak istediğini söyleyen Vural sözlerine, "Yaşadığı bölgenin sorunları için dertlenen, halkın sorunlarını bilen biriyim. İçinizden, sizden biri olmamız, bizi diğer adaylardan farklı kılıyor. Ben hukukçu bir kardeşinizim. Kanunları, hukuku biliyoruz. Adalar’ın hakkını biz arayacağız" diye devam etti.

"KINALIADA HALKI GECEKONDUCU MUAMELESİ GÖRÜYOR, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Adalar halkının sağlık, temizlik, sokak hayvanları ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, orman alanı içinde inşa edilen evlerin tahliye edilmesi konusunu da dile getirdi.

Vural, Kınalıada halkıyla yaptığı konuşmada, "Alanlar hazine adına tescil edildi ve arazi değişikliği oldu. Halk gecekonducu muamelesi görüyor. Evlerini terk etmeleri isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Biz halkımızın yanındayız. Amacımız onların huzur içinde yaşamasını sağlamak" dedi.

ADALAR’A YENİ SAĞLIK PROJESİ

Adalar'da sağlık sorunu yaşayan yaşlı sayısının arttığına dikkat çeken Vural, halkın yeterince sağlık hizmetinden yararlanamadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı nüfusun 50 binin altındaki yerlerde hastane inşa edemiyor. Biz Belediye olarak inisiyatif alacağız. Bir bina oluşturup, içine ekip kuracağız. 'Panik Butonu' adını verdiğimiz bir sistem olacak. Böylece hasta olan yaşlılarımız yanında taşıdıkları düğmeye bastıkları anda sağlık ekibi hızlı tekneyle gelerek müdahale edecek. Yeni projemizde 7/24 vardiyalı doktor olacak" ifadelerini kullandı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Başkan adayından romanlara sera sözüBaşkan adayından romanlara sera sözü
TBB Başkanı Feyzioğu’dan Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına tam destekTBB Başkanı Feyzioğu’dan Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına tam destek

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.