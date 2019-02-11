"Adalar yeni sağlık sistemine kavuşuyor"

İSTANBUL,(DHA) - Daha önce Heybeliada ve Burgazada’daki esnafla bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural ziyaretlerine Kınalıada ile devam etti.

Kendisinin de Adalar'ın yerlisi olduğunu vurgulayarak Adalar halkının dertlerini iyi bildiğini ifade eden Vural, "Adalar’ı hak ettiği gibi yöneteceğiz.Adalar’daki sorunları ben de buranın bir sakini olarak yaşıyorum. Diğer adaylar Marmaris’te gezerken ben de sizin gibi bu sorunlarla yüzleşiyordum" dedi.

Siyasetteki tecrübelerini Ada halkıyla paylaşmak istediğini söyleyen Vural sözlerine, "Yaşadığı bölgenin sorunları için dertlenen, halkın sorunlarını bilen biriyim. İçinizden, sizden biri olmamız, bizi diğer adaylardan farklı kılıyor. Ben hukukçu bir kardeşinizim. Kanunları, hukuku biliyoruz. Adalar’ın hakkını biz arayacağız" diye devam etti.

"KINALIADA HALKI GECEKONDUCU MUAMELESİ GÖRÜYOR, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Adalar halkının sağlık, temizlik, sokak hayvanları ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, orman alanı içinde inşa edilen evlerin tahliye edilmesi konusunu da dile getirdi.