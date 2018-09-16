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"Adalararası MacerAda Yarışları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Yüzme, oryantiring, bisiklet ve koşu parkurlarını içeren organizasyonda 24 takım yer aldı

İSTANBUL (AA) - Yüzme, oryantiring, bisiklet ve koşu parkurlarını içeren "Adalararası MacerAda Yarışları"nın 6’ncısı düzenlendi.

İstanbul Oryantiring Kulübü ve team Kronos iş birliğiyle Büyükada'da gerçekleştirilen organizasyonda yarışacak 24 takım, etkinlikten bir gün önce Aya Nikola mevkisinde kamp kurarak parkurlarla ilgili bilgi edindi.

Sabahın erken saatlerinde Sedef Adası açıklarında başlayan ve Büyükada'da son bulan 700 metrelik yüzme etabını, sırasıyla bisiklet ve koşu parkurları izledi.

İkinci etapta haritalarıyla iz süren yarışmacılar, adanın farklı noktalarına yerleştirilmiş 18 hedefi bulmak için yaklaşık 20 kilometre pedal çevirdi. Yarışmanın üçüncü etabında ise 10 kilometrelik parkuru koşan katılımcılar, tamamladıkları her başarılı parkur için puan topladı.

Yarışma süresince toplanan puanlarla kazananın belirleneceği organizasyonda, katılımcılar tangram ve mayın tarlası gibi zeka oyunlarının yer aldığı "bonus noktaları"nda da efor sarf ederek puan kazandı.

Bu arada, Aya Nikola kamp alanında çakıl taşlarından enstelasyon ve koşu gibi çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

Organizasyon, parkuru hızlı tamamlayan ve en çok puanı toplayan yarışmacılara plaket ve madalyaların takdim edilmesiyle sona erdi.

MacerAda Yarışları, Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi, Adalar Vakfı, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Heybeliada Gönüllüleri Derneği, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK), Büyükada Deniz Kulübü Derneği (BDK) gibi kurumların ortaklığında, Adalar Rotary Kulübü ve Magma sponsorluğunda düzenlendi.

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"6. Adalararası MacerAda Yarışları" Oryantiring yüzme yarışı

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