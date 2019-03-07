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Adalar'da 9 atın öldüğü yangında ahırın sahibine 1 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

ADALAR'da 9 atın telef olduğu ahırdaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)-ADALAR'da 9 atın telef olduğu ahırdaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ahırın sahibi A.D. hakkında, "Taksirle yangına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Büyükada'da 1 Ocak 2019 tarihinde bir ahırda çıkan ve 9 atın ölümüne ve 4 atın yaralanmasına neden olan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ahırın sahibi A.D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince rapor hazırlandığı, rapora göre yangının, at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayri nizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devrenin neden olduğu belirtildi.

AHIRIN SAHİBİNE 1 YIL CEZA İSTENDİ
Yangına neden olan elektrik hattının da yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A. D. tarafından döşendiği bilgisine yer verilen iddianamede, A.D. nin, "Taksirle yangına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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