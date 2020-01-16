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  4. Adalar’da fayton plakaları İBB’ye geçti

Adalar’da fayton plakaları İBB’ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Adalar’daki tescilli fayton plakalarının 300 bin TL bedelle İBB’ye geçmesini onayladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin Ocak ayı ilk toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili komisyona gönderilen Adalar’da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla ilgili rapor gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Adalar’daki tescilli fayton plakalarının 300 bin TL bedelle İBB’ye geçmesini onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin Ocak ayı ilk toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili komisyona gönderilen Adalar’da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla ilgili rapor gündeme geldi. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclise sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Rapora göre İBB, Adalar’da bulunan 277 tescilli fayton plakasının her birine 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis’te teklif görüşülürken tutarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Rapor, ayrıca atların adedinin 4 bin TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılmasını kapsıyor.

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