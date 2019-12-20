Adalar'da fayton turları durduruldu

Ayhan, faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararına ilişkin, "Şu anki alınan bu karar, bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu radikal karar sonrasında bunu sıfırlama çalışmaları olacak, çeşitli kurumlar da harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Onlar tabii bu işten para kazandıklarını, evlerine ekmeği bu vesileyle götürdüklerini söylüyorlar. Biz bunun farkındayız. Bu sebeple de zaten adalarımızın nüfus yoğunluğunun en az olduğu bu ayda uygulanmış oldu. Tarama sonuçlarını beklediğimiz atlar var. Onların sonuçlarına göre de hareket edeceğiz." diye konuştu.

Esnafla her zaman olduğu gibi bundan sonra da oturup konuşacaklarına işaret eden Ayhan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir sayı zikretmem mümkün değil. Biz atların ruam hastalığı riskini doğurduğundan dolayı, 3 ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek, orada barındırılacaklar. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız. Bu kararı sadece Büyükada’da değil, Heybeliada ve Burgazada'da atlarımız var, oralarda da yerine getireceğiz." dedi.

Elektrikli araçların Adalar'a gönderileceği yönünde bir bilgi bulunduğu hatırlatılan Ayhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de düşen çok görev var. Gerekli tedbirleri alacağı kanaatindeyiz. Ahırların hijyenlerinin sağlanması, hijyen ahırlarının oluşturulması, ahırların hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından düzenli hale getirilmesi gibi görevleri var." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ayhan'ın açıklamasının ardından faytonların yolcu beklediği alan boşaltılarak ve fayton turları durduruldu. Adaya gelen çevik kuvvet ekiplerince alanın girişine barikat kuruldu.