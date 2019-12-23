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Adalarda fayton yerine elektrikli aracı Erdoğan, 1,5 yıl önce söylemişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'daki fayton kullanımının yasaklanacağını ve yerine elektrikli araç geleceğini açıklamasının ardından akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haziran 2018'de yaptığı açıklama geldi.

Adalarda fayton yerine elektrikli aracı Erdoğan, 1,5 yıl önce söylemişti

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'daki fayton kullanımının yasaklanacağını ve yerine elektrikli araç geleceğini açıklamasının ardından akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haziran 2018'de yaptığı açıklama geldi. Erdoğan konuşmasında "Adalar'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanı yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Atları faytonlardan kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" demişti.
Adalar Kaymakamlığı'nın, geçen hafta, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini açıklamasının ardından, daha öncede tartışma konusu olan fayton kullanımı yeniden gündeme geldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlediği basın toplantısında, bir gazeteci konuyla ilgili soru yöneltti. İmamoğlu, faytonların kesin olarak kaldıralacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Aslında bu konuda da 6 aydır sürecin içindeyiz. Fayton meselesi de bu kapsamda bizim için önemliydi. Arkadaşlarımız, Adalar'da çalıştaylar yaptı. Ulaşım, gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak burada elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacaktır. Yine turistik amaçlı yolculuklarla alakalı belirli güzergahlarda ada yaşamına uygun, özel üretimli iki- dört kişilik elektrikli araçlar olacak. Fayton net olarak kalkıyor. Elektrikli araçlar toplu taşıma için, elektrikli araçlar turistik taşıma için, elektrik destekli bisiklet araçlarıyla Adalar ulaşımı daha çağdaş bir şekilde yönetilecek."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU AÇIKLAMAYI 2018'DE YAPMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2018'de konuyla ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Erdoğan, bir mitingde yaptığı konuşmada, atları bu durumdan kurtarmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Biliyorsunuz, Adalar'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanı yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli kararı aldık. Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz, hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş medeniyetin çocuklarıyız. Yeni düzenlemelerle hayvanseverler, ister ev, ister sokak. Bunlar üzerindeki çalışmaları, 5119 sayılı yasayı, çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.
Bu açıklamaların üzerine dönemin İBB yönetimi bir bilgi notu paylaşmıştı. Adalar’da elektrikli araçlar kullanılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Öncelikle Kınalıada'da olmak üzere, her biri en fazla 12 kişilik elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor" denilmişti. Ayrıca açıklamada, yolculuk ücretlerinin 'İstanbulkart' ile entegre olacağı bildirilmişti. İBB Meclis kararı ile işletmesinin, belediyenin şirketi İspark A.Ş. tarafından yapılacağı da belirtilen yazılı açıklamada, "Bu uygulama test edildikten sonra, zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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