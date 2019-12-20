Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Adalar'da 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde bu hastalığın tespit edildiğini ve bu atların itlaf edildiğini belirtti.

Ruam bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçede gerekli bütün tedbirlerin alındığına işaret eden Yerlikaya, herkesi derinden üzen bu durumun olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için talimatı üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu'nun dün ilçede toplanarak incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Yerlikaya, alt komisyonun dün aldığı tavsiye kararlarının olağanüstü toplantıya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek nihai karara bağlandığını vurgulayarak, alınan kararları şöyle sıraladı:

"- Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,