Adalar'da faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Veterinerler Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Adalar'da 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasının durdurulması kararının olumlu olduğunu ancak sonuç alınabilmesi için hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanması gerektiğini belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada, dün 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığıyla ilgili testlerin Adalar'daki tüm atlarda yapılabilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan, faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğu, izinsiz yapılan ahırların yıkılacağı, Adalar'a ivedilikle bir karantina ahırı kazandırılacağı kararını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğunu hatırlattı.

Valiliğin kararını olumlu bir adım olarak nitelendiren Arslan, "Ancak sonuç alınabilmesi için atların veteriner hekimlik hizmetlerinin aksatılmaması, hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, toplum ve hayvan sağlığı için alınacak önlemlerin önemine dikkati çekerek, ahırlar yıkılırken ortaya çıkacak atıkların usulüne uygun bertaraf edilmesi gerektiğini, aksi durumda hastalığın söz konusu atıklardan bulaşma riski olabileceğini vurguladı.