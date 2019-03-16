HABER

Adalar’da hırsızlık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Adalar’da, girdikleri evlerden tablo ve antika eşya çalan 4 şüpheli, polisin 1 yıllık takibi sonucu yakalandı.

Adalar’da hırsızlık operasyonu

Adalar’da, girdikleri evlerden tablo ve antika eşya çalan 4 şüpheli, polisin 1 yıllık takibi sonucu yakalandı. Şahısların, emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da 14 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, polisin 1 yıldır süren takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre adadaki evlere aynı yöntemle girildiğini ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini tespit eden polis, bir yıl boyunca süren çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkallerini ve kaldıkları yerleri belirledi. Büyük bölümü çeşitli ressamlara ait yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatleri çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 6 adrese 26 Şubat tarihinde eş zamanlı baskın düzenleyen ilçe polisi, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatlerinden oluşan 44 parça çalıntı eşya ve 2 silah ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Adalar’da hırsızlık operasyonu

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Kayseri'de hileli senet çetesine 8 tutuklamaKayseri'de hileli senet çetesine 8 tutuklama
Zigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istediZigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.