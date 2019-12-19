Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi

İSTANBUL (AA) - Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz." dedi.

Ruam hastalığı teşhisi konulan 81 atın veteriner kontrolünde itlaf edilerek gömüldüğü Büyükada'daki faytoncular ve hayvan hakları savunucuları, durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Adalar'da 32 yıldır çalıştığını söyleyen faytoncu Mehmet Suna, atların her türlü bakımının yapıldığını ve ruam hastalığının atlar için normal olduğunu savundu.

Suna, atların yılda 2 defa kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, "Ruam 100 seneden beri var. Biz gereken bakımları ve sağlık tedbirlerini alıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz. Bu olay dışarıya farklı yansıyor ve atlarımıza bakmıyormuşuz bir izlenim oluşuyor. Bu durum kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.