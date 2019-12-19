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Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

Faytoncu Mehmet Suna: - "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz" - Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu Sözcüsü Elif Ertürk: - "Ruam insanlara da bulaşabiliyor. Bu açıdan halk sağlığını da tehdit ediyor"

İSTANBUL (AA) - Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz." dedi.

Ruam hastalığı teşhisi konulan 81 atın veteriner kontrolünde itlaf edilerek gömüldüğü Büyükada'daki faytoncular ve hayvan hakları savunucuları, durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Adalar'da 32 yıldır çalıştığını söyleyen faytoncu Mehmet Suna, atların her türlü bakımının yapıldığını ve ruam hastalığının atlar için normal olduğunu savundu.

Suna, atların yılda 2 defa kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, "Ruam 100 seneden beri var. Biz gereken bakımları ve sağlık tedbirlerini alıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz. Bu olay dışarıya farklı yansıyor ve atlarımıza bakmıyormuşuz bir izlenim oluşuyor. Bu durum kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

- "Tedirgin değilim"

Faytonculardan Sinan Keleş de 25 yıldır adada çalıştığını ve atlarının tahlillerini eksiksiz yaptırdığını dile getirdi.

Keleş, şöyle devam etti:

"Önceden tahliller burada oluyordu, şimdi kan tahlilleri Ankara'ya gidiyor. Eğer hastalık varsa uyutuyorlar. Bu hastalık atlara özgü bir hastalıktır. Burada çok fazla at var. İtlaf edilen at sayısı adadaki atların yüzde 1'i kadar, bu da normaldir. Sürekli olarak testleri yapılıyor."

At, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ve tedavisi olmayan ruam hastalığının bulaşıcı olduğunu bildiğini kaydeden Keleş, "20 senedir burada olduğum için alışığım bu duruma. Tedirgin değilim. Buna benzer durumlar daha önce de olmuştu ve insanlara bulaşmamıştı." ifadelerini kullandı.

- "Bir tane hasta varsa diğerlerine bulaşabiliyor"

Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu Sözcüsü Elif Ertürk ise Adalar'a at girişinin 3 yıldır yasak olduğunu söyledi.

Kaçak yollarla Adalar'a at getirildiğini ileri süren Ertürk, "Haziran 2018'de çok sayıda at bu şekilde getirildi. Tabii ki bu atların kontrolü olmuyor. Bir tane hasta varsa diğerlerine bulaşabiliyor. Ruam insanlara da bulaşabiliyor. Bu açıdan halk sağlığını da tehdit ediyor. " diye konuştu.

"Faytonların tamamen kaldırılması gerekiyor." diyen Ertürk, "Kaçak yollarla zaten atlar getiriliyor. Kontrol yapılmadığı takdirde büyük sıkıntılar oluşuyor. Maalesef Adalar'da sadece atlarla ilgilenen veterinerler de yok. Böyle bir birim yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Adalar at büyükada ruam

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