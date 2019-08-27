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Adalar'daki ulaşım sorunları masaya yatırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yarın düzenlenecek "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda Adalar halkının ve ziyaretçilerinin problemleri ile ulaşım sorunları ele alınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenleyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Adalar Belediyesinin iş birliğiyle yarın Büyükada Anadolu Kulübünde toplanacak çalıştayda, Adalar halkının ve ziyaretçilerinin problemleri masaya yatırılacak.

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alınarak yol haritasının belirleneceği çalıştayda, Adalar ve İstanbul'un taleplerine ortak ve köklü çözümler geliştirilmesi için tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Çalıştaya faytoncular, Adalar halkı, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumlar davet edildi.

Davetliler, 10.00-17.00 saatleri arasından gerçekleştirilecek oturumlara, Karaköy ve Bostancı iskelelerinden kalkacak "Çalıştay Vapuru" ile ulaşabilecek.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yapacak.

Kalıcı çözüm önerileri getirmek için grup çalışmaları şeklinde gerçekleşecek oturumlarda "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ve "Turizm ve Rekreasyon" konuları 6 başlıkta incelenecek.

Çalıştayın ardından sonu bildirgesi açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Adalar Ulaşım Çalıştayı" İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ulaşım

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