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Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

14.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ağaoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi’inden yapılan açıklamada, ‘’Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi.

91 yaşındaki Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 20. yüzyılın Türk edebiyatının en önemli romancılarından kabul edilen Ağaoğlu, 1929'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dil ve Edebiyatı’ndan mezun olduktan sonra Ankara Radyosu’nda çalıştı, daha sonra da TRT’de çeşitli görevlerde yer aldı. Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Tiyatrosu’nun da kurucuları arasında yer alan Ağaoğlu, tiyatro oyunları da kaleme aldı.

İlk romanı "Ölmeye Yatmak" ise 1973’te yayınlandı. Üçlemenin diğer iki kitabı, "Bir Düğün Gecesi" ve "Hayır" da çok ses getirdi. İkinci romanı "Fikrimin İnce Gülü", 1981’de dördüncü basımından sonra toplatıldı ve roman hakkında "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif" suçlamasıyla dava açıldı. Ağaoğlu, iki yıl sonra bu suçlamadan aklandı.

Ağaoğlu’nun ölümü, sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Yazar Buket Uzuner Ağaoğlu'nun kaybını şu şekilde paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ağaoğlu’nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yazar ve eleştirmen Semih Gümüş duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Yazar ve seslendirme sanatçıcı Yekta Kopan Ağaoğlu'na şu şekilde veda etti.

DHA / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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