"Adalet Akademisinde yargı mensupları akademik çalışma yapabilmeli"

ADEM BALTA- Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü,"Yeniden açılacak Adalet Akademisinin, tıpkı Polis Akademisi gibi gerektiğinde yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilecek bir eğitim yuvası olması gerekir. Hakim, savcı ve avukatlar burada akademik çalışma yapabilmelidir." dedi. Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL koşulları nedeniyle kapatılan Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Akademisinin tekrar açılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Adalet Akademisinin FETÖ yapılanması nedeniyle kapatıldığını belirten Köylü, şu değerlendirmede bulundu: "FETÖ'ye bağlı hakimlerin verdikleri kararların bir çoğu hukuki değildi. Devletin talimat ve yasalarından ziyade bağlı bulundukları yapıdan talimat alarak hareket ediyorlardı. Mesela Yargıtayda özellikle üye seçimi sürecinde herkes birbirini ziyaret ederek fikrini alır veya istişarelerde bulunurdu. Ancak bu yapıya mensup kişilerin düzeni farklı çalışıyordu. Bu yapı bir dakika içinde bir araya gelerek veya mesaj ile talimat alarak normal bir seçim çalışmasında ortak karar veriyorlardı. En fazla bir dakika içinde herkes aynı yere oy kullanırdı. Aramaya, sormaya veya istişare etmeye hiç gerek duymadan oylarını kullanırlardı. Aldıkları talimata göre de yargıyı yönlendiriyorlardı."

- FETÖ'nün yargıda etkisi kalmadı Şu anda FETÖ'nün yargı içerisinde bir etkisinin kalmadığını belirten Köylü, "Yargıdan 5 bine yakın kişi atıldı. Bunların yargı içinde hiçbir nüfuzları kalmadı. FETÖ mensubu olanlar varsa da ayranı üfleyerek içerler. Olanlar da bir gün ortaya çıkar ve haklarında gereği yerine getirilir." diye konuştu. Hakim ve savcıların yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan eğitim merkezinin yeterli olmadığını vurgulayan Köylü, "Sadece staj değil meslek içi eğitimler de Adalet Akademisinde yapılıyordu. Adalet Akademisi kapatılınca bir boşluk oluştu. Adalet Bakanlığının açtığı eğitim merkezi yeterli olmadı ve şu an tekrar Adalet Akademisinin kurulması ihtiyacı ortaya çıktı." dedi. Adalet Akademisinin büyük ihtimalle seçimden sonra yeniden açılacağını bildiren Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu da söylemek gerekir, biz Adalet Akademisini kurarken bu akademinin de tıpkı Polis Akademisi gibi ihtisas yapılacak, gerektiğinde yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilecek bir kurum olmasını hedeflemiştik ancak bunu hayata geçiremedik. Avukat, savcı ve hakimlerin akademik kariyer yapmasını istemiştik ama olmadı. Yeniden açılacak Adalet Akademisinin, Polis Akademisi gibi gerektiğinde yüksel lisans ve doktora çalışması yapılabilecek bir eğitim yuvası olması gerekir. Hakim, savcı ve avukatlar burada akademik çalışma yapabilmelidir. Ümit ediyorum ki bunu başarırız. Birçok arkadaşımız başka yerlerde akademik kariyer yapıyor. Adalet Akademisi bu şekliyle açılırsa yargı mensubu arkadaşlarımız başka yerlere gitmek zorunda kalmayacaklardır."