"Adalet Anaokulu"nda 34 çocuk hayata ilk adımını atıyor

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Türkiye'de cezaevi içinde açılan ilk bağımsız anaokulu olan "Adalet Anaokulu"nda, yerli-yabancı 34 çocuk eğitim-öğretim hayatına ilk adımını atıyor.
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65. Maddesi gereğince, ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklara kreş hizmeti sunuluyor.
Bu kapsamda Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu ile aynı bahçede yer alan Adalet Anaokulu bünyesinde, 24. ayını tamamlayan 2-6 yaş arası çocuklar, ilkokul hayatına attıkları adımlarını sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim-öğretim şeklinde gerçekleştiriyor.
"Çocuklar gülsün yeter" sloganıyla yola çıkan okul, mükemmelliğin adresi ve dünyada "ilk" ve "en"leri yaşatarak, ülkesini temsil eden çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştiren erken çocukluk eğitim kurumu vizyonuyla hareket ediyor.
Oyun, sanat, satranç, tiyatro, mutfak, kütüphane, el sanatları, radyo ve sebze yetiştirdikleri minik bahçe alanlarından oluşan okulda, Türkiye için, yaşamında mutlu, insanlara sevgiyle yaklaşabilen, paylaşımcı, geleceğe umutla bakan, çevresi ve kendisiyle barışık, bireysel zenginlikleriyle çağa yön verebilen, kendi alanında lider, özgür düşünebilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek misyonunu taşıyor.
- "Özellikle 0-6 yaş grubunda anne sembolü çok önemlidir"
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Sorumlu ve Cezaevi Denetimli Serbestlik (DS) Savcısı Fuat Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2011'de imzalanan "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde, annelerinin yanında kalan çocukların gelişimlerinin desteklenmesi hakkında işbirliği protokolü" çerçevesinde kurumda kalan 3-6 yaş gurubundaki çocukların kapasiteleri ölçüsünde, öncelikli ve sıraya alınmaksızın MEB'e bağlı anaokulu ve ana sınıflarından ücretsiz olarak faydalandırıldıklarını söyledi.
Anaokulu yaşında bulunup kreşe devam edemeyen çocukların, kurum içerisinde bulunan kreşler ve oyun alanlarından yararlandığını ve psiko-sosyal servis uzmanları gözetiminde serbest oyun etkinlikleri, kutlama ve çeşitli faaliyetlerin yapıldığını dile getiren Arı, annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi gıdaları devlet tarafından karşılandığını, annesinin iaşesinden ayrı olarak annenin iaşesinin 1,5 katı oranında günlük iaşe bedelinin de ayrıca ödendiğini anlattı.
Arı, ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinden 2018 yılı içinde toplam 54 bin 579 kişinin yararlandığını ve iş-meslek kurslarına toplam 79 bin 220 kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Anne ve çocukların birlikte mi yoksa ayrı mı kalmaları gerektiği konusunda sürekli tereddüt yaşadık ancak böyle bir okulda anneleriyle kalmalarının çocukların gelişimi açısında çok daha iyi olabileceği düşüncesi üzerinde duruldu. 2-6 yaş arası çocuklarımız burada modern bir eğitim görüyor. Gençliklerine okul öncesi dönemde hazırlanıyorlar. Özellikle 0-6 yaş grubunda anne sembolü çok önemlidir. Biz bunu en güzel hale getirmek için kreşimizi ve Adalet Anaokulumuzu açtık. Çocuklarımız hem annesiyle kalsın ve desteğini yanında hissetsin hem de okul öncesi eğitimini bu güzel anaokulunda geçirsin diye Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu projeyi gerçekleştirdi. Çocuklarımız, okul öncesi dönemde çok güzel bir şekilde yetiştiriliyorlar, burada emeği geçen kreş ve cezaevi müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ayrıca cezaevi içinde açtığımız kreşimizde de 0-2 yaş grubu çocuklarımız, profesyonel eğitimcilerimizin eşliğinde eğilmeye devam ediyor."
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