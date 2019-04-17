"Adalet Anaokulu"nda 34 çocuk hayata ilk adımını atıyor

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Türkiye'de cezaevi içinde açılan ilk bağımsız anaokulu olan "Adalet Anaokulu"nda, yerli-yabancı 34 çocuk eğitim-öğretim hayatına ilk adımını atıyor.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65. Maddesi gereğince, ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklara kreş hizmeti sunuluyor.

Bu kapsamda Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu ile aynı bahçede yer alan Adalet Anaokulu bünyesinde, 24. ayını tamamlayan 2-6 yaş arası çocuklar, ilkokul hayatına attıkları adımlarını sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim-öğretim şeklinde gerçekleştiriyor.

"Çocuklar gülsün yeter" sloganıyla yola çıkan okul, mükemmelliğin adresi ve dünyada "ilk" ve "en"leri yaşatarak, ülkesini temsil eden çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştiren erken çocukluk eğitim kurumu vizyonuyla hareket ediyor.

Oyun, sanat, satranç, tiyatro, mutfak, kütüphane, el sanatları, radyo ve sebze yetiştirdikleri minik bahçe alanlarından oluşan okulda, Türkiye için, yaşamında mutlu, insanlara sevgiyle yaklaşabilen, paylaşımcı, geleceğe umutla bakan, çevresi ve kendisiyle barışık, bireysel zenginlikleriyle çağa yön verebilen, kendi alanında lider, özgür düşünebilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek misyonunu taşıyor.