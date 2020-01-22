Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Adalaet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ'den tutuklandıktan sonra hakkında beraat kararı verilen ardından yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil ile ilgili olarak, “Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK’nın idari soruşturması da devam ediyor” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Metin İyidil, darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından gözaltına alınan İyidil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına yönelik yapılan itirazı reddetmişti.

Öte yandan, İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatılmıştı.

