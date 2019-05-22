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Adalet Bakan Gül, iftar çadırında vatandaşa yemek dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 23:04 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca düzenlenen, ‘Geleneksel Gençlik İftar Çadırı’ programına katıldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca düzenlenen, ‘Geleneksel Gençlik İftar Çadırı’ programına katıldı. Önlük giyip, eldiven takan Bakan Gül, sıraya girenlere yemek dağıttı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından, Beşevler'de kurulan çadırda verilen iftarda gençlerle bir araya geldi. Çadırın kurulduğu alana gelerek önlük giyen ve eldiven takan Bakan Gül, sıraya girenlere yemek dağıttı. Bakan Gül, daha sonra da kendisi sıraya girerek yemeğini aldı. İftar çadırında ezanın okunmasının ardından Bakan Gül, vatandaşlarla beraber orucunu açtı.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

İftarın ardından gençlerle çay içerek sohbet eden Gül, ramazanlarını tebrik etti. Abdulhamit Gül, daha sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yakın kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ankara’nın bu sokaklarında, bir Ramazan ayında, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak için sizlerle bir arada olduğum için gerçekten çok şanslı hissediyorum. Gençlik, keşke herkes her zaman öğrenci kalabilse. Okul bittikten sonra hep öyle bir duygu içerisine giriyoruz. Lisedeyken, aman üniversiteye kazansak, üniversiteyi okurken, şu okulu bitirebilir miyiz diye heyecan ve stres dolu bir hayatımız geçiyor. Okul bitiyor ve ondan sonra iş güç başlıyor. Fakat en güzel anlar, öğrencilik anlarımızda yaşadığımız şu güzel günlerdir. Öğrenciliğin keyfini çıkarın arkadaşlar. Kendinizi çok iyi geliştirin, sınavları geçersiniz. Okul bittikten sonra Türkiye’de en iyi hukukçu olmak, Türkiye’deki hukuk sorunlarını çözme adına çok önemli. Havasını soluduğumuz, bayrağı altında gururla yaşadığımız bu ülkemize en büyük hizmet, kendimizi çok iyi şekilde geliştirerek bu ülkeyi daha iyi yerlere getirmekle mümkün. Biz gençliğimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemi zaten biliyorsunuz. Seçilme hakkını 18 yaşına indirdi.”

Bakan Gül, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından çadırdan ayrıldı.

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