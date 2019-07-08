Adalet Bakan Yardımcılıklarına atama

Adalet Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

- Bakan Gül'den "hayırlı olsun" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Zekeriya Birkan

1967 yılında Trabzon'da doğan Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı.

Bursa Barosu Başkanlığı yapan Birkan, 25 ve 26'ncı dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekilli olarak görev yaptı. Birkan, evli ve üç çocuk babası.