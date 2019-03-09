GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yollar, köprüler ve alt yapı çalışmaları yapmak elbette ki önemli ama bir gencin sanat faaliyetiyle hemhal olması gelecek adına çok önemli bir kazançtır." dedi.

Gül, merkez Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, Gaziantep'in bir sanayi şehri olduğunu belirterek, sanatla güçlü adımların atılabileceğini ifade etti.

Bu anlamda hükümetin belediyelerle koordineli çalıştığını anlatan Bakan Gül, gençler ve gelecek adına bu adımları oldukça önemli gördüğünü belirtti.

"Bir şehir sanat etkinlikleriyle ve sanat yönüyle hareket ediyorsa ancak o sayede geleceğini daha iyi şekillendirebilir." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Yollar, köprüler ve altyapı çalışmaları yapmak elbette ki önemli ama bir gencin burada sanat faaliyetiyle hemhal olması gelecek adına çok önemli bir kazançtır. Bizim temel hedefimiz çocuğumuz okulu bitirdiğinde bir spor branşında başarı ve sanat alanlarından birinde yetenek kazanabilmesidir. Zaten biz çocuklarımızı ve geleceğimizi ancak sanatla buluşturabilirsek, geleceğimizi daha güzel kurarız."