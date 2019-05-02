Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Bu tür hadiseleri bir daha görmek istemediklerini ifade eden Gül, "Herkesin mesleğini en güçlü bir şekilde icra etmesi ve bu konuda da bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğimizdir." diye konuştu.

Ardından Aksaray Barosu’nu ziyaret eden Gül, burada hukukçularla bir araya geldi. Bakan Gül, Avukatlar Odası’nda yaptığı açıklamada, Ergin'in ölümüne ilişkin başsağlığı dileklerini iletti.

"Başsavcımızla da görüştük. İnşallah adliyede bir konferans salonuna avukat arkadaşımızın ismini vereceğiz, orada ismi yaşayacak. Çünkü avukatlık mesleğini icra ederken, hakkın, hukukun, adalet tesisi için çalışıyordu ve yargının bu anlamda temel unsuru olan savunma hakkını ifa ediyordu. İnşallah adliyede de ismi konferans salonunda yaşamış olur. Bu tür saldırıları, avukatlara yönelik bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek, yaşamak istemiyoruz. Umarım bu tür hadiseler yaşanmaz, avukatlarımız, mesleğini ifa eden herkes, kendi mesleğini özgürce, en güzel şekilde icra ederler. Tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

Aksaray Barosu Başkanı Avukat Ramazan Erhan Toprak da ziyareti dolayısıyla Gül'e teşekkür etti.

Bakan Gül'ün her zaman avukatların yanında bir duruş sergilediğini belirten Toprak, "Bakanımızın meslektaşlarımıza bakış açısını, bizlere her konuda destek olduğunu biliyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanımızla istişarelerle, meslek sorunlarımıza eğildiklerini de biliyoruz. Birçok konunun çözüm aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sayın Bakanımıza bu ilgi ve alakası dolayısıyla teşekkür ediyoruz." diye konuştu.