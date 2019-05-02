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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

"(Aksaray'da bir avukatın öldürülmesi) Bu tür saldırıları, avukatlara yönelik bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek, yaşamak istemiyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aksaray’da, 47 yaşındaki avukat İbrahim Ergin'in öldürülmesine ilişkin, "Bu tür saldırıları, avukatlara yönelik bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek, yaşamak istemiyoruz." dedi.

Bakan Gül, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ergin'in Aksaray'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Avukat Ergin'in evinin önünde kurulan taziye çadırında, Ergin'in kardeşleri, oğulları ve yakınlarıyla görüşen Gül, başsağlığı diledi.

Ardından Aksaray Barosu’nu ziyaret eden Gül, burada hukukçularla bir araya geldi. Bakan Gül, Avukatlar Odası’nda yaptığı açıklamada, Ergin'in ölümüne ilişkin başsağlığı dileklerini iletti.

Bu tür hadiseleri bir daha görmek istemediklerini ifade eden Gül, "Herkesin mesleğini en güçlü bir şekilde icra etmesi ve bu konuda da bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğimizdir." diye konuştu.

- "Adliyede bir konferans salonuna avukat arkadaşımızın ismini vereceğiz"

Gül, Avukat Ergin'in adını yaşatmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başsavcımızla da görüştük. İnşallah adliyede bir konferans salonuna avukat arkadaşımızın ismini vereceğiz, orada ismi yaşayacak. Çünkü avukatlık mesleğini icra ederken, hakkın, hukukun, adalet tesisi için çalışıyordu ve yargının bu anlamda temel unsuru olan savunma hakkını ifa ediyordu. İnşallah adliyede de ismi konferans salonunda yaşamış olur. Bu tür saldırıları, avukatlara yönelik bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek, yaşamak istemiyoruz. Umarım bu tür hadiseler yaşanmaz, avukatlarımız, mesleğini ifa eden herkes, kendi mesleğini özgürce, en güzel şekilde icra ederler. Tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

Aksaray Barosu Başkanı Avukat Ramazan Erhan Toprak da ziyareti dolayısıyla Gül'e teşekkür etti.

Bakan Gül'ün her zaman avukatların yanında bir duruş sergilediğini belirten Toprak, "Bakanımızın meslektaşlarımıza bakış açısını, bizlere her konuda destek olduğunu biliyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanımızla istişarelerle, meslek sorunlarımıza eğildiklerini de biliyoruz. Birçok konunun çözüm aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sayın Bakanımıza bu ilgi ve alakası dolayısıyla teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gül, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Bakan Gül, sonrasında Aksaray Belediyesi'ni ziyaret ederek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray Belediye Başkanlığına seçilen Evren Dinçer'i kutladı.

Dinçer'in görevinin hem kendisi hem de bütün Aksaray halkı için hayırlı olmasını dileyen Gül, şehrin gelişmesi ve kalkınması konusunda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Aksaray

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