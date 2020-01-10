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  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılını değerlendirdi: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılını değerlendirdi: (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

"Yargı, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer, Anayasadır ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, hiçbir zümrenin değil, sadece hukukun emri altındadır" - "Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin, çabanın karşısında olacağımızın da bilinmesini isterim" - "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir" - "2020 yılında da ülkemizin çıkarları için uluslararası hukukun gerektirdiği tüm haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimiz bir yol olacak" - "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargının hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir alamayacağını belirterek, "Yargının emir alacağı tek yer, Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, hiçbir grubun hiçbir zümrenin değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin, çabanın karşısında olacağımızın da bilinmesini isterim." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Salona gelişinde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Bakan Gül, basın mensuplarına karanfil verdi.

Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini fakat bölgedeki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirten Gül, "Bölgede daha fazla kan daha fazla acı görmeye tahammülümüz yok. Bu çerçevede diplomatik kanalların açık tutularak bu sorunların daha büyük bir çatışmaya dönmemesi dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımların atıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"2019'da Türkiye'nin egemenliğine, bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek ortak çabamız oldu. Gerek Doğu Akdeniz'de gerek Suriye'de gerek Libya'da Türkiye'nin atmış olduğu her adım uluslararası hukuka uygun adımdır. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir. Hiçbir zaman barıştan başka hiçbir gaye ile hiçbir coğrafyada bulunmamıştır. Doğu Akdeniz'deki varlığımız ülkemizin ortak çıkarları içindir, milletimizin menfaati içindir, ülkemizin ulusal güvenliği içindir. Dayanağımız da uluslararası hukukun meşruiyetidir. 2020 yılında da ülkemizin çıkarları için uluslararası hukukun gerektirdiği tüm haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimiz bir yol olacak."

- AİHM'deki ihlaller

Adalet Bakanı Gül, geçen yıllarda hukuk sisteminde çok önemli reform adımları attıklarını ifade ederek, vatandaşların adalete erişimini ve makul sürede adil yargılanma hakkını güçlendirecek önemli değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Güven veren bir adalet sistemi için Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Gül, bunun yasalaşmaya başladığını belirtti.

Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını aktaran Gül, şunları söyledi:

"AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. Bu sayı, adil yargılanma hakkında 53'ten 15'e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29'dan 9'a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde 11'den 2'ye düştü. Yine 2019 yılında AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e geriledi. Uluslararası eleştirilere bu rakamlar en güzel, en nesnel cevaptır. 'Reform oldu ama şuna yaradı, buna yaradı' diye bir değerlendirmeyi hukukla ve hukuk devleti ile bağdaştırmak mümkün değildir. Eski Türkiye geride kaldı. İnsanların başörtüsüne, inancına, düşüncesine, mezhebine göre yaklaşanlar, inkar eden, reddeden politikalar, uygulamalar eski Türkiye'de kaldı. Artık hiç kimse Türkiye'yi o eski yasakçı Türkiye'ye çeviremeyecektir."

Nöbetçi noterlik uygulaması hakkında da bilgi veren Gül, 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu noterde işlem yaptığı bilgisini verdi. Gül, noterlerde banka kredi kartlarıyla işlem yapılmasına olanak tanınacağını dile getirdi.

Bakan Gül, 1 Ocak 2019'dan itibaren e-tebligat sistemine geçildiğini, 2019 yılının tamamında 18 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapıldığını bildirerek, bu çerçevede 210 milyon lira tasarruf yapıldığını, 700 bin ton kağıt tasarrufu sağlayan çevreci uygulama sayesinde 11 binden fazla ağacın kesilmekten kurtarıldığını ifade etti.

Arabuluculuk uygulamaları hakkında da bilgi veren Gül, "2019 yılında, iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır.
Böylelikle 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosyayı arabulucular çözdü." dedi.

Tüm bu reform çalışmalarının temeli olan hak ve özgürlüklere güvence sağlamadan toplumsal huzurun yaşatılamayacağına işaret eden Gül, "Özgürlük ve güvenlik dengesinde, birini diğerine tercih etmemek temel yaklaşımımızdır. Bu mücadeleyi yargı, bu dengeyi koruyarak sürdürmektedir. Yargı bunu yaparken hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer, Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, hiçbir grubun hiçbir zümrenin değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin, çabanın karşısında olacağımızın da bilinmesini isterim." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Gül Doğu Akdeniz hakimevi Yargı Reformu

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