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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi.

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