HABER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 23:03 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz” dedi.Programındaki ziyaretler dizisi vesilesiyle Samsun’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’ndeki Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini ziyaret etti.Samsun’da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ziyaret programındaki son durağı Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz” dedi.
Programındaki ziyaretler dizisi vesilesiyle Samsun’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’ndeki Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini ziyaret etti.
Samsun’da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ziyaret programındaki son durağı Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü oldu. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ziyaretinde kendisine eşlik eden Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş ile birlikte Bakan Gül’ü; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ile Fakültenin akademik kadrosu karşıladı.
Ziyarette ayrıca; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.

“Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz”
Fakültenin öğretim elemanlarıyla tek tek tanışan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üretken ve başarılı ve bir akademik yıl dilerken, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin, henüz yeni bir fakülte olmasına rağmen önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, fakülteyi daha da yukarıda görmek istedikleri yönündeki temennisini dile getirdi.
Ardından, beraberindeki protokolle birlikte Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanlık Makamı’na geçen Bakan Gül, burada Dekan Hasan Tahsin Keçeligil’den fakültenin mevcut durumu ve geleceğe dönük hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektör Bilgiç ise üniversitede yapılan çalışmaları ve yürütülen projeleri Bakan Gül ile paylaştı.
Ziyarette Rektör Bilgiç, teveccühünden ötürü Bakan Gül’e şükranlarını sunarken, adını üniversitede yaşatacak olan fidanın sertifikasını takdim etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini daha da yukarıda görmek istiyoruz”

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Bakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşarBakan Selçuk: Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar
Bakan Akar: Oyalama olursa çalışmalar biter, B ve C planımız hazırBakan Akar: Oyalama olursa çalışmalar biter, B ve C planımız hazır

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.