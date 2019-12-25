Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."

Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: "(Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayeti) Bu olay \u015feffaf \u015fekilde soru\u015fturulmal\u0131d\u0131r. Bu yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece yarg\u0131lama tamamlanm\u0131\u015f say\u0131lmayacakt\u0131r." Y\u00fcrek yakan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Di\u015fisinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc fark edince...Bakan D\u00f6nmez: 'Enerji Kimlik Belgesi' olmayan binalarda al\u0131m sat\u0131m yap\u0131lamayacakBakan duyurdu! Fla\u015f 'iade' a\u00e7\u0131klamas\u0131