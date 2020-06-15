Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Duruşmalar yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Gül, "Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir" dedi. İnfaz düzenlemesine ilişkin detay da veren Gül, "Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek" ifadesini kullandı.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili de konuşan Bakan Gül, "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir" dedi. "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir" diyen Bakan Gül, "Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir" açıklamasında bulundu.

SEÇİM KANUNU TARTIŞMALARI

Seçim Kanunu tartışmalarına da değinen Bakan Gül, "Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.