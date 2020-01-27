HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden Manisa'da görevli infaz koruma memuru Sinan Arifoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül, Elazığ Valiliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısının ardından Kışla Camisi taziye evine geçti.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz altında kalan annesi Aişe ve babası Mehmet Arifoğlu, kız kardeşi Halime Aslan ile yeğenleri Miraç Ali ve Rüya Aslan'ı kaybeden infaz koruma memuru Arifoğlu'nu taziye evinde ziyaret eden Gül, Arifoğlu ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan, dün, Kışla Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ülkü Ocakları deprem bölgesindeÜlkü Ocakları deprem bölgesinde
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar 
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.