IHAAW130353-SIY/05-01-2019
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ’den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istenmiştir. Sınır dışı eden ülke sayısı 22, sınır dışı edilen kişi sayısı 97 olmuştur" dedi.
05.01.2019 13:03:53 TSI
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