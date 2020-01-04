Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez” dedi.

Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, "Hi\u00e7bir ideolojinin devlete yerle\u015fmesine, devleti ele ge\u00e7irilecek bir mevzi olarak g\u00f6ren hi\u00e7bir yap\u0131ya izin verilemez\u201d dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015e\u00f6hretini paraya \u00e7evirdi!T\u00fcrk E\u011fitim Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131 Pehlivano\u011flu: \u201cGen\u00e7 n\u00fcfus b\u00f6yle giderse f\u0131rsat de\u011fil, tehdittir\u201dSamsun\u2019da otomobil ayd\u0131nlatma dire\u011fine \u00e7arpt\u0131: 1 yaral\u0131
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