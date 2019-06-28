Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: "\u0130nfaz koruma memuru, zab\u0131t katibi, sosyal \u00e7al\u0131\u015fmac\u0131, psikolog, \u015fof\u00f6r gibi \u00e7e\u015fitli kadrolar i\u00e7in ba\u015fvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak."PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!Diyarbak\u0131r'da dev uyu\u015fturucu operasyonuAnkara'da dolmu\u015f ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 8 yaral\u0131
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