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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından,

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye de tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere karşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon hepimizin evidir."


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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Erzurum

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