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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

IHAAW102611-SIY/13-03-2019 - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. 13.03.2019 10:26:11 TSI NNNN

IHAAW102611-SIY/13-03-2019

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

13.03.2019 10:26:11 TSI
NNNN

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