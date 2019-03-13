IHAAW102611-SIY\/13-03-2019 \n- Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, "N\u00f6bet\u00e7i noterlik uygulamas\u0131n\u0131 6 Nisan itibariyle ba\u015flat\u0131yoruz, t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k" dedi. \n13.03.2019 10:26:11 TSI\nNNNNPARTNERAsl\u0131 Turanl\u0131'ya Ata Demirer sorulunca... Mevl\u00fct Uysal: B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece\u2019yi 10 y\u0131l i\u00e7erisinde \u0130stanbul\u2019un en g\u00fczel il\u00e7esi yapaca\u011f\u0131zBakan Pakdemirli: "Patates \u00fcretiminin yasakland\u0131\u011f\u0131na dair \u00e7\u0131kan haberler as\u0131ls\u0131zd\u0131r"