Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 6’ncı Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Gül, "Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir" dedi.

Ankara’da bir otelde iki gün sürecek kurulun birinci günkü açılış oturumuna katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain girişimler elbette amacına ulaşamayacak. Bizler, 82 milyon kardeşliğimizi diri tutarak teröre prim vermeyeceğiz, birliğimizi ve bütünlüğümüzü elbette koruyacağız. Biz ülkemizi, birliğimizi daha da koruyarak elbette teröre karşı en büyük cevabı vereceğiz ve hiçbir şekilde hangi terör örgütü olursa olsun, zafiyete uğratmadan kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir"

Terörün dini, ırkı olmadığını anlatan Bakan Gül, "Özellikle yabancı konuklarımızın olması fırsatıyla, Türkiye olarak biz, terörün her çeşidine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ve terörün ırkı olmadığına, terörün birliği ve dini olmadığına inanıyoruz. Terör, terördür. Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir. Bugün, dünyada İslam karşıtlığı üzerinde, terörle İslam’ı eşit görmek isteyenlere karşı, hep birlikte karşı durmamız lazım. (Terör ile) Hiçbir din, İslam olsun, Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun hiçbir şekilde bir arada asla ve asla barındırılamaz. Çünkü terörün ırkı yoktur, terörün zihniyeti yoktur. Teröre bütün insanlık olarak karşı çıkmamız, ortak bir şekilde dik durmamız lazım" ifadelerini kullandı.