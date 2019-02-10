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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı Terörle Mücadele

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