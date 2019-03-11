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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bakan Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'nu ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'na ziyarette bulundu.

Artvin'de yapacağı ziyaret ve açılış programları öncesinde Trabzon'a gelen Bakan Gül, Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye içerisindeki Trabzon Barosu'nda da üyelerle bir araya gelen Bakan Gül, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ile görüştü.

Daha sonra adliye personeli ile bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Gül, Artvin'e hareket etti.

Ziyaretlerde Bakan Gül'e Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da eşlik etti.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Trabzon ziyaret

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