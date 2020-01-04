Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."

Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: "Yarg\u0131 k\u0131l\u0131 k\u0131rk yararak su\u00e7lu ile masumu ay\u0131rmal\u0131. FET\u00d6 ile m\u00fccadele suland\u0131r\u0131lmamal\u0131."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Pompeo: \u201cABD\u2019nin \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 koruma kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z de\u011fi\u015fmeyecek\u201dUrla'da belediye meclisi toplant\u0131s\u0131 halka a\u00e7\u0131k d\u00fczenlendi