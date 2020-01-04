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  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."

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