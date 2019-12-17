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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "17-25 Aralık süreci" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

"Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur" - "Yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermedi. Bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabı tek tek soruluyor, sorulacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetinde olduğunu belirterek, "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 17-25 Aralık sürecinin altıncı yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Seçilmiş hükümete karşı 17 Aralık 2013'te operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristlerin, milletin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamadıklarına değinen Bakan Gül, yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah'ın bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermediğini, bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabının tek tek sorulduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, "Türk Yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 17-25 Aralık süreci

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