Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari’de şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari’de sınır bölgesindeki üs bölgesine yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğu ve 1 askerimizin yaralandığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Gül, "Hakkari ve Azez’de PKK/YPG teröristlerinin saldırılarında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

