Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Seferinoğlu'na tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, AYM üyeliğine seçilen Adalet Bakan Yardımcısı Seferinoğlu'nu yürekten tebrik ettiğini belirtti.
Gül, mesajında, Seferinoğlu ile bakan yardımcılığı görevi süresince çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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